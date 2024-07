Im November ist die kleine Charlotte Hortig aus Weißenfels an den Folgen ihrer Krebserkrankung gestorben. Jetzt initiieren die Eltern einen Spendenlauf, um anderen Kindern zu helfen.

Unvergessen: Die kleine Charlotte Hortig aus Weißenfels wurde nur vier Jahre alt. Das Bild zeigt sie am Strand der Stadt Barcelona, in der sie sich mit zwei Jahren einer Krebstheraphie unterzogen hatte.

Weißenfels - Ihr Schicksal berührte tausende Menschen in der Region. Die kleine Charlotte Hortig aus Weißenfels erkrankte mit nur einem Jahr an einem bösartigen Tumor, kämpfte tapfer gegen die Krebserkrankung an – auch mit Hilfe einer neuartigen Spezialtherapie, die dank zahlreicher Spenden ermöglicht werden konnte.