„Sind hier nicht auf einem Basar!“ „Sind hier nicht auf einem Basar!“: Angeklagter streitet mit Richterin um Strafbefehl

Weissenfels - Plötzlich wird es der Richterin zu bunt: „Ich lass nicht mit mir diskutieren. Wir sind hier nicht auf einem Basar“, faucht sie den Angeklagten an. Dieser versteht die Welt nicht mehr, weil er einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von 400 Euro bekommen hat. Das Geld soll er zahlen, weil er im August 2020 mit einem Auto ohne amtliche Kennzeichen und ohne Haftpflichtversicherung öffentliche Straßen in Weißenfels befuhr. Weil er gegen den Strafbefehl Einspruch eingelegt hat, befasst sich nun das Weißenfelser Amtsgericht mit dem ...