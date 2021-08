Weissenfels/MZ/ari - Nach zwei Jahren Pause will Weißenfels in vier Wochen endlich wieder feiern. Vom 26. bis 29. August wird die Altstadt zur Partyzone. Wie die Stadt jetzt weiter informierte, wird das Leipziger Symphonieorchester zum Auftakt am 26. August, 20 Uhr, auf der Bühne klassische Filmmusik unter dem Titel „Melodies of Hollywood“ präsentieren. Höhepunkt soll am Freitag, 27. August ab 20 Uhr, das Konzert der Band Silly auf der Bühne auf dem Markt werden. Neben bekannten Titeln haben die Musiker neue, bislang nie gespielte Arrangements im Gepäck, so die Ankündigung der Stadt.

Bei freiem Eintritt wartet die Saalestadt dann am Samstag und Sonntag mit einem bunten Programm auf. Höhepunkt für kleine Konzertgänger dürfte der Auftritt von „Heavysaurus“ am Sonnabend um 16 Uhr sein. Die Heavy-Metal-Dinos wollen mit harten Gitarrenriffs und einer spektakulären Bühnenshow den Marktplatz zum Beben bringen.

Krönender Abschluss des Weißenfelser Altstadtfestes bildet um 22 Uhr ein Höhenfeuerwerk

Ab 19.30 Uhr heizt dann die Band „Acoustica“ dem Publikum mit Coverversionen bekannter Rock- und Pop-Songs ein. Am Sonntagnachmittag darf auf dem Markt zu Schlagermelodien geschunkelt werden. Auf der Bühne stehen Olaf Berger (15.15 Uhr) und Tanja Lasch (16.15 Uhr). Für Partystimmung sorgt am Abend um 20 Uhr die Band „Biba und die Butzemänner“.

Den krönenden Abschluss des Weißenfelser Altstadtfestes bildet um 22 Uhr ein Höhenfeuerwerk. Zeitgleich findet am letzten Wochenende im August das Streetfood- und Kleinkunstfestival in der Jüdenstraße statt. Im vergangenen Jahr musste die 30. Auflage des traditionellen Weißenfelser Schlossfestes wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Von einem Fest auf dem Schloss hatte die Stadt vor allem wegen der dortigen räumlichen Verhältnisse auch in diesem Jahr Abstand genommen.

AHA-Regeln für Besucher in der Altstadt und auf dem Schloss

Ganz verwaist wird die barocke Anlage Ende August dennoch nicht sein. So werden am Sonnabend, 28. August, um 9.30 Uhr etwa 75 historische Autos und Motorräder vom Schlossvorhof zu einer Tour über Pettstädt, Freyburg, Markröhlitz, Uichteritz und Markwerben wieder zurück nach Weißenfels starten. Im Gegensatz zu früheren Jahren wird es jedoch diesmal keine Wertung geben. Organisiert wird die Tour von der Interessengemeinschaft Oldtimerfreunde Weißenfels. Höhepunkt auf dem Schloss soll am Samstagabend von 21 bis 2 Uhr die Sputnik-Spring-Break-Tour werden.

Auf welche Hygienemaßnahmen sich die Besucher in der Altstadt und auf dem Schloss einstellen müssen, steht derzeit allerdings noch nicht genau fest. Das hänge von der dann geltenden Corona-Verordnung des Landes ab, so die Stadt. Rechtzeitig vor dem Fest werde man über alle aktuellen Regelungen informieren. Tickets für das Eröffnungskonzert, den Auftritt von Silly und die Sputnik-Tour gibt es in der Touristinformation, Markt 3, Telefon 03443/30 30 70 oder online unter reservix.de