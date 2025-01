Was lange währt, wird gut: Seit anderthalb Jahren bemüht sich die Weißenfelser Ortschaft um einen weiteren Haltepunkt. Nun steht das Schild in der Selauer Straße.

Die neue Bushaltestelle in der Selauer Straße in Borau

Borau/MZ. - Manchmal dauert alles etwas länger. Doch jetzt gibt es in der Selauer Straße in der Weißenfelser Ortschaft Borau, Fahrtrichtung Zorbau, eine zusätzliche Bushaltestelle. „Wir wünschen uns schon seit langem diese Haltestelle. Vor allem für die Schulkinder aus dem Ortsteil Kleben ist der Weg damit viel kürzer und sicherer“ sagt der Borauer Ortsbürgermeister Jürgen Denzin. Die neue Haltestelle liegt etwa in der Mitte zwischen den mehr als einen Kilometer entfernten bestehenden Haltestellen am Kaufland und vor der Schüco-Produktionsstätte.

Eine erste Begehung mit Vertretern des Burgenlandkreises, der Stadt Weißenfels und der Personenverkehrsgesellschaft zu dem Anliegen der Borauer hatte bereits im Juni 2023 stattgefunden. Erst anderthalb Jahre später ist es nun gelungen, mit dem Fahrplanwechsel zum Ende vergangenen Jahres das Schild aufzustellen. Zunächst allerdings provisorisch. „Es wird erst einmal getestet. Der exakte Standort der Haltestelle könnte sich noch einmal verändern“, so der Ortsbürgermeister.