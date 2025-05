Bei einem Brand in Weißenfels sind in der Nacht zu Donnerstag insgesamt sechs Müllcontainer zerstört worden. Wie hoch die Polizei den Schaden schätzt.

Bei Eintreffen der Feuerwehr standen alles sechs Müllcontainer am Südring in Weißenfels bereits voll in Flammen.

Weißenfels/MZ - Sechs Müllcontainer sind in der Nacht zu Donnerstag am Südring in Weißenfels bei einem Feuer zerstört worden. Der Sachschaden belaufe sich auf mehrere Tausend Euro. Das teilte die Polizei mit, die Brandstiftung nicht ausschließt und entsprechende Ermittlungen eingeleitet hat. Laut Revier Burgenlandkreis war das Feuer gegen 1.45 Uhr in dem umzäunten und abschließbaren Müllplatz ausgebrochen. Bei Eintreffen der Feuerwehr hätten bereits alle Container in Flammen gestanden. Auch die Umzäunung sei bei dem Brand beschädigt worden.