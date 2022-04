Schutzwall gegen Schlachthof-Lärm: Wird der Röntgenweg in Weißenfels bald zur Sackgasse?

An der Ecke Röntgenweg/Brückenstraße in der Weißenfelser Neustadt soll eine Lärmschutzwand entstehen.

Weissenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels will westlich der Brückenstraße in der Neustadt eine Schutzwand errichten. Damit soll die Lärmbelastung durch den nahen Schlachthof für die Anwohner des Röntgenweges spürbar verringert werden. Entstehen soll die vier Meter hohe Wand auf einer Länge von 150 Metern von der Zufahrt zum ehemaligen Einrichtungsmarkt „Teppichfreund“ bis über die Einmündung des Röntgenweges auf die Brückenstraße. Der Röntgenweg würde damit vom Autoverkehr „abgehängt“ und nur noch für Fußgänger und Radfahrer passierbar sein - am Ende der Sackgasse soll eine Wendeschleife entstehen.