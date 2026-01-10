Bus- und Unterrichtsausfälle, Notbetrieb: Was der Wintersturm „Elli“ alles durcheinander gewirbelt und warum es Kritik an Entscheidungen des Landkreises gegeben hat.

Nichts ging mehr am Freitagvormittag auf der Weißenfelser Käthe-Kollwitz-Straße. Nur der Winterdienst konnte helfen.

Weißenfels/MZ. - Der Wintersturm „Elli“ hat am Freitag vor allem Familien mit schulpflichtigen Kindern vor schwierige Entscheidungen gestellt. Während am Donnerstagabend noch davon ausgegangen worden war, dass der Schülerverkehr aufrechterhalten wird, stellte die Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis (PVG) den Schulbus- und Linienverkehr am Freitagmorgen ein. Einige Kinder waren da bereits unterwegs, zugleich blieb lange unklar, ob Busse für den Heimweg wieder eingesetzt würden.