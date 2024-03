Versteigerung in Weißenfels

Weissenfels/MZ. - Ungefähr halbjährlich versteigert das Bürgerbüro der Stadt Weißenfels Fundsachen. Am Samstagvormittag war es in der Jüdenstraße wieder so weit. Zwar waren es dieses Mal „nur elf Artikel, sonst sind es meistens um die 25“, wie Auktionator Lutz Teetzen zu den rund 30 Zuschauern und Bietern sagte. Doch die haben optimal zur Jahreszeit gepasst.