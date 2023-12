„Schichtwechsel“ in Behindertenwerkstätten in Weißenfels

Weißenfels/MZ. - „Die blauen Lappen sind für die Oberflächen im Bad, die roten für die Toiletten.“ Daniela Deiß weiß Bescheid. Immerhin kümmert sie sich schon seit sieben Jahren mit um die Zimmer im Tagungs- und Veranstaltungszentrum Schumanns Garten an der Weißenfelser Promenade. An diesem Freitag hat sie einen besonderen „Praktikanten“ zur Seite. Der Landesbehindertenbeauftragte Christian Walbrach ist zur gemeinnützigen Integra Weißenfelser Land GmbH gekommen, nimmt sich Zeit einfach mal die Perspektive zu wechseln. Die Idee hinter dem Projekt „Schichtwechsel“: Der Behindertenbeauftragte tauscht für einen Tag sein Büro in Magdeburg gegen den Arbeitsplatz eines Menschen mit Behinderungen ein, schlüpft sozusagen in dessen Rolle.