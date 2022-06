Rewe statt Real in Leißling: Hoffen auf mehr Belebung in der Schönen Aussicht

Andre Tjaka schraubt Halterungen für Scanner an die Einkaufswagen. Am Tag vor der Eröffnung gibt es rund um den Markt noch einiges zu tun.

Leissling/MZ - Die ersten Kunden versuchen schon am Dienstag, einen Einkaufswagen für den neuen Rewe-Markt zu lösen und dort einzukaufen. Das hat jedenfalls Andre Tjaka auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums Schöne Aussicht beobachtet. Mit einem Schmunzeln erzählt er die Anekdote, während er an einem Einkaufswagen eine weitere Halterung für einen Scanner anschraubt. Insgesamt 270 Wagen werden damit ausgestattet. So soll schneller bezahlt werden können und Warteschlangen an Kassen verhindert werden.