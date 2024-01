Bei einem Raubüberfall auf einen Lebensmittelmarkt in Weißenfels hat ein unbekannter Täter am Mittwochabend Bargeld erbeutet. Welche Discounterkette betroffen ist.

In Weißenfels ist am Mittwochabend die Polizei alarmiert worden, weil ein unbekannter Räuber einen Lebensmittelmarkt überfallen hatte (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend Mitarbeiter eines Supermarktes in Weißenfels bedroht und Bargeld gestohlen. Der Mann habe einen pistolenähnlichen Gegenstand bei sich gehabt und einen Menschen angegriffen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach MZ-Informationen soll sich der Überfall in einer Norma-Filiale abgespielt haben. Verletzt wurde niemand. Der Mann floh demnach mit Bargeld. Angaben zur Höhe wurden nicht gemacht. Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung.