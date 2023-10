Anwohner in Weißenfels sorgen sich um die Zustände am Kornwestheimer Ring und befürchten nun eine Rattenplage. Was Stadt und Landkreis dazu sagen.

Alarm in Weißenfels: Droht eine Rattenplage an der ehemaligen Bäckerei?

Kommen die Ratten aus den Garagen am Kornwestheimer Ring in Weißenfels?

Weißenfels/MZ - Während der Abriss der Plattenbauten am Kornwestheimer Ring in Weißenfels voranschreitet, wächst die Sorge um eine Rattenplage in dem Gebiet. Auf der jüngsten Sitzung des Stadtrates wurde darüber berichtet, dass in dem Gebiet Ratten in größerer Zahl gesichtet worden sein sollen. Das Areal rund um die Plattenbauten im Nordosten der Stadt, auf dem gerade drei Wohnblocks abgerissen werden, und die benachbarte Industriebrache der Bäckerei Lieken gehören zu den größten Schandflecken in Weißenfels überhaupt.