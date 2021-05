Probleme bei den Hobbyfunkern aus Weißenfels

Uichteritz - Die Weißenfelser Hobby-Funker haben es derzeit nicht leicht. Wie der Vorsitzende des Amateur-Radioclubs, Dietmar Lindner, sagt, habe man Räume in Pettstädt, die den Verein im Jahr 800 Euro kosten. „Klingt nicht viel. Doch auch die müssen wir erst einmal zusammenbekommen“, betont der 72-jährige Uichteritzer. Geholfen hatte da schon zweimal in der Vergangenheit die Burgenlandsparkasse. Ansonsten lebe man bei 25 Mitgliedern von den Rücklaufgeldern der Beiträge oder wenn jemand etwas spendet. Viele hätten zwar ihre eigene Technik, doch wenn man auf den Raum verzichten würde, dann gebe es gar kein Vereinsleben mehr. Das sehe man ja in diesen Corona-Zeiten, in denen Treffen fehlten.

Lindner hat mit Gleichgesinnten mehrere Reisen in Gegenden unternommen, in die man sonst eher nicht kommt. Vor sieben Jahren war er auf dem 15.000 Kilometer entfernten Eiland Kiribati im Pazifik. 67.000 Funkverbindungen rund um die Uhr hat man dort in zwei Wochen herstellen können und für jeden dieser Kontakte habe man Bestätigungskarten in alle Welt geschickt. Diese sind aufgrund der Seltenheit so etwas wie die Blaue Mauritius bei Briefmarkensammlern. Dietmar Lindner schwärmt noch heute von den polynesischen Inseln, die wegen Corona den internationalen Flugverkehr eingeschränkt haben, um die Pandemie nicht auf die Inseln zu lassen.

Kartenstapel neben Kartenstapel für seine eigenen Funkkontakte

Nicht damit zu vergleichen war Anfang 2020 El Salvador, wo er mit neun Gleichgesinnten war. Aber auch da war man über 9.000 Kilometer von der Heimat entfernt. Dort gelangen 65.000 Funkkontakte. Das lateinamerikanische Land sei aber eines der gefährlichsten Länder der Welt. Armut herrscht allerorts und damit verbunden sind Drogen- sowie Alkoholmissbrauch und Kriminalität. Allgegenwärtig war außerdem ein fürchterlicher Gestank, weil dort der Müll im offenen Feuer verbrannt wird. Doch die Funker waren auf einem bewachten Grundstück untergebracht, was allein schon wegen der teuren Technik wichtig war. Außerdem hatte man Zugang zum Strand. Auch in diesem Jahr hätte er wieder an einer solchen Expedition teilnehmen können. Doch Lindner ließ es dann nicht nur wegen Corona sein, sondern vor allem seiner Frau zuliebe.

Karten dokumentieren Funkkontakte in alle Welt. (Foto: Holger Zimmer)

Öffnet der Uichteritzer seine Schranktüren, dann sieht man Kartenstapel neben Kartenstapel für seine eigenen Funkkontakte. Breitet er sie auf Boden oder Tisch aus, dann ist man von den Motiven hingerissen. Auf die Frage, ob seine Sammlung vollständig ist, schüttelt Lindner den Kopf. Er verweist auf rund 200 selbstständige Staaten, doch es kommen noch an die 150 Regionen dazu, die als teilselbstständig gelten. So wie Hawaii, das zu den USA gehört oder Puerto Rico, das als sogenanntes Außengebiet der Vereinigten Staaten gilt. Da habe man an die 350 Regionen in der Welt. Die kann man als Funker, per Sprechfunk oder digital erreichen. So kommt man schon auf über 1.000 mögliche Kontakte, die sich durch rund zehn verschiedene Kurzwellenbereiche vervielfachen. „Wollte man es ausreizen, hätte man Tag und Nacht zu tun“, sagt der Hobby-Funker. Das wäre ein Lebenswerk und das Maximum sei für ihn sicher nicht mehr zu schaffen.

Angefangen bei der Gesellschaft für Sport und Technik in DDR-Zeiten

Angefangen hatte Dietmar Lindner als junger Mann bei der Gesellschaft für Sport und Technik in DDR-Zeiten. Es war für ihn eine einzigartige Möglichkeit, per Funk Kontakte in die ganze Welt herzustellen. Heute sei das alles perfektionierter, könne man zum Beispiel den Mond als Reflektor nutzen, um auch im UKW-Bereich entfernte Flecken auf der Erde zu erreichen. Die Technik bietet inzwischen viele Möglichkeiten.

Nun hofft Lindner, dass es mit dem Verein nach Corona weitergeht. Zum Weltamateurfunktag hatte er jedenfalls mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Erben Kontakt, der ihn ans Amtsgericht verwies. Denn zu zahlende Geldstrafen können auch Vereinen zugute kommen. (mz)