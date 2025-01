In Weißenfels hat die Polizei einen betrunkenen E-Rollerfahrer gestoppt. In welcher Straße die Beamten den Sünder ertappt haben.

Weißenfels/MZ - In der Merseburger Straße in Weißenfels hat die Polizei einen sturzbetrunkenen Elektro-Rollerfahrer ertappt: Laut den Beamten hatte der Mann bei der Atemalkoholkontrolle in der Nacht zu Sonntag 1,87 Promille „auf dem Kessel“. Er durfte mit seinem E-Scooter nicht weiterfahren, sondern musste in die Klinik zur Blutprobenentnahme. Zudem wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet.