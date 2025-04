Am Samstag verschwand die pflegebedürftige Seniorin Doris Milda Sch. aus einem Weißenfelser Pflegeheim in der Neustadt. Sie ist gesundheitlich beeinträchtigt und benötigt dringend Medikamente.

Weißenfels - In Weißenfels wird die 78-Jahre alte Doris Milda Sch. seit Samstag vermisst. Wie die Polizei mitteilt, hat die Seniorin am 26. April gegen 9.30 Uhr eine Pflegeeinrichtung in der Merseburger Straße in Weißenfels in unbekannte Richtung verlassen und ist bisher nicht zurückgekehrt. Die Seniorin ist gesundheitlich stark beeinträchtigt und benötigt dringend ihre Medikamente.

Laut Polizei ist die 78-Jährige deutscher Herkunft und etwa 1,65 Meter groß. Sie hat kurze graue Haare und trägt eine rosafarbene Jacke, einen braun-rosafarbenen Pullover, hellblaue Jeans und rote Schuhe. Ihre Brille hat ein braun-rotes Gestell. Außerdem trägt die Dame ein gelbes Armband, auf dem der Namen der Pflegeeinrichtung versehen ist.

In Weißenfels wird die 78-Jahre alte Doris Milda Sch. seit Samstag vermisst. Foto: Polizei

Mantrailer, Drohnen und Hubschrauber sind im Einsatz

Wie die Polizei mitteilt, wurden bereits sehr umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Kontaktaufnahmen mit Familienangehörigen führten bislang allerdings zu keinem Erfolg. Deswegen hat die Polizei zusätzlich die Hilfe eines Mantrailers bei der Suche nach der Vermissten hinzugezogen. Der speziell ausgebildete Hund ist darauf trainiert, eine bestimmte Geruchsspur zu verfolgen.

Auch der Uferbereich der Saale wurde mit einer wärmebildfähigen Drohne sowie einem Hubschrauber abgesucht. Zudem ist die DLRG mit Booten an der Suche beteiligt.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Eine Überprüfung der nahegelegenen Krankenhäuser sowie des öffentlichen Personennahverkehrs ergab bisher keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe und ist auf alle Hinweise angewiesen.

Sollte jemand Informationen zum Aufenthaltsort von Doris Milda Sch. haben oder die Frau gesehen haben, wird er gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Es wird darauf hingewiesen, dass die Öffentlichkeitsfahndung nicht in den sozialen Netzwerken oder durch private Internetanbieter verbreitet werden soll.

Hinweise zum Verbleib von der vermissten Doris Milda Sch. können unter der Telefonnummer 03443/ 282 293 an die Polizei weitergegeben werden.