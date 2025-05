In Weißenfels haben Beamte einer Polizeistreife im fließenden Verkehr ein gestohlenes Motorrad entdeckt. Was bei der Kontrolle des Fahrers alles rausgekommen ist.

Weißenfels/MZ - Eine Polizeistreife hat am frühen Dienstagnachmittag in der Großen Burgstraße in Weißenfels einen Motorradfahrer auf einer gestohlenen Maschine erwischt. Die Beamten erkannten das zur Fahndung ausgeschriebene Fahrzeug im fließenden Verkehr und stoppten den Fahrer, teilte das Revier Burgenlandkreis mit. Bei der Kontrolle kam heraus, dass der mutmaßliche Dieb keinen gültigen Führerschein besitzt. Zudem stand der 27-Jährige unter Drogeneinfluss. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Das Motorrad sei Ende April durch die Polizei in Thüringen zur Fahndung ausgeschrieben worden. Es könne nun an seinen Besitzer zurückgegeben werden.