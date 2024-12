Weißenfels/MZ - Die Polizei im Burgenlandkreis warnt die Bevölkerung vor falschen Onlineshops, die Internetnutzer um ihr Geld bringen wollen. Wie das Revier am Mittwoch mitteilte, seien in jüngster Zeit vermehrt Betrugsanzeigen im Zusammenhang mit einem genannten Fake-Shop erstattet worden. Den Angaben zufolge seien insbesondere Leute betroffen gewesen, die Heizöl zu „günstigen“ Preisen im Internet bestellt, eine Anzahlung geleistet und die Ware aber nicht geliefert bekommen haben. Laut den Beamten habe sich herausgestellt, dass es sich um einen Fake-Shop mit Sitz in Berlin handelt, der seriöse Geschäftspraktiken vortäusche. Das Revier rät deshalb dazu, bei Onlinekäufen immer die Bewertung zu lesen bzw. sich über die Firma zu erkundigen. Oftmals bestünden bereits Warnungen durch die Verbraucherzentralen im Netz. Vorsicht sei immer dann geboten, wenn man in Vorkasse gehen oder Überweisungen auf ausländische Konten vornehmen soll. Das sei an der IBAN erkennbar, wenn diese nicht mit „DE“ beginne.