An einem vom Jugendforum des Burgenlandkreises initiierten Gesprächsforum in Weißenfels hat unter anderem Landesinnenministerin Tamara Zieschang teilgenommen. Welche Themen die jungen Leute bewegen.

Landtagsabgeordneter Rüdiger Erben (v.l.), Landesinnenministerin Tamara Zieschang, Landrat Götz Ulrich und Henrik Otto von der Abfallwirtschaft Sachsen-Anhalt Süd waren die Teilnehmer des ersten Gesprächsforums Burgenlandkreis am Montagabend im Weißenfelser Kulturhaus.

Weissenfels/MZ. - Auf die Frage, was man gegen überlastete Notaufnahmen in Krankenhäusern tun kann, antwortet Rüdiger Erben mit einem Erfahrungsbericht. Der SPD-Landtagsabgeordnete aus Weißenfels erzählt von einem 24-Stunden-Dienst, den er dieses Jahr bei der Berufsfeuerwehr in Magdeburg absolvierte.