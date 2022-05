Platte wird Reihenhaus: Wie die Blockverkleinerung in Hohenmölsen-Nord läuft

Seit Mai wird in der Drei-Türme-Stadt ein weiterer Wohnblock umgestaltet.

Ein Blick von oben auf den Wohnblock in der Otto-Nuschke-Straße in Hohenmölsen-Nord, der derzeit verkleinert wird.

Hohenmölsen/MZ - Es ist ein imposantes Bild, als plötzlich ein Stück Wand einer ehemaligen Wohnung am Haken eines Krans hängt und zu Boden getragen wird. Geschehen ist dies in der Otto-Nuschke-Straße in Hohenmölsen-Nord.