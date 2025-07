Bei einem Unfall auf der A38 unweit des Kreuzes Rippachtal bei Weißenfels sind ein Pkw und eine Leitplanke beschädigt worden. Was sich laut Polizei genau abgespielt hat.

Die Polizei ist am Montagabend zu einem Unfall auf der A38 bei Weißenfels gerufen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einem Unfall am Montagabend auf der A38 nahe des Autobahnkreuzes Rippachtal sind ein Pkw und eine Leitplanke beschädigt worden: Nach Polizeiangaben war ein 29-jähriger Mann aus Weißenfels, der mit seinem Wagen in Richtung Göttingen unterwegs war, gegen 20 Uhr aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Planke geprallt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.