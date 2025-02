In Weißenfels hat ein Passant ein herrenloses Elektrofahrrad gefunden. Was die Polizei an dem E-Bike entdeckte und wie es damit nun weitergeht.

Auf diesem Symbolfoto wird an einem E-Bike der Akku abgebaut. In Weißenfels sucht die Polizei nun den Besitzer eines Elektrofahrrads, das achtloch an einem Feldweg abgelegt worden war.

Weißenfels/MZ - Nahe des Südrings in Weißenfels hat ein Passant am Dienstag ein Elektrofahrrad entdeckt, das offenbar achtlos an einem Feldweg abgelegt worden war. Nachdem der 39-Jährige die Polizei informiert hatte, stellten die Beamten laut dem Revier Burgenlandkreis fest, dass an dem Rad die Wegfahrsperre beschädigt worden ist. Zur Fahndung sei es jedoch nicht ausgeschrieben gewesen, was beispielsweise nach Diebstahlsanzeigen passiert. Die Polizisten stellten das E-Bike sicher. Nun solle der Eigentümer ermittelt werden.