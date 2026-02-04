Im Lützener Ortsteil Dehlitz musste eine Straße wegen ausgelaufenen Öls gesperrt werden. Wie es zu dieser Verschmutzung gekommen ist und wie sie behoben wurde.

Ein Aufsteller warnt auf diesem Symbolfoto vor einer Ölspur. In Dehlitz im Burgenlandkreis musste am Mittwoch eine Straße wegen eines Unfalls und ausgelaufenen Öls gesperrt werden.

Lützen/MZ - Die Bad Dürrenberger Straße im Lützener Ortsteil Dehlitz (Burgenlandkreis) ist am Mittwochmittag wegen ausgelaufenen Motorenöls gesperrt worden. Laut Polizei musste die Straße wegen der starken Verschmutzung durch die Ölwehr fachgerecht gereinigt werden. Wie es hieß, war zuvor ein Pkw über einen von Schnee bedeckten Stein gefahren, wodurch die Ölwanne des Fahrzeugs beschädigt wurde. Das Schmiermittel habe sich in der Folge großflächig auf der abschüssigen Straße verteilt.