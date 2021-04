Oli P. zum Anfassen: Ehemaliger GZSZ-Schauspieler geht auf Tuchfühlung mit Fans

Eine Weißenfelserin hat der Sänger und Schauspieler Oli P. am Sonnabend im Einkaufszentrum Schöne Aussicht ganz besonders glücklich gemacht. Madeleine Lemke konnte gleich zwei Lieder mit dem ehemaligen Star der Fernsehserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten auf der Bühne Tanzen und Singen.

„Es war toll. Ich bin schon seit Ewigkeiten Fan von ihm und habe immer davor geträumt, einmal mit ihm zu singen“, sagte die 36-Jährige nach ihrem Gastauftritt begeistert. Das es gleich bei ihrer ersten Begegnung klappt, hätte sie nie für möglich gehalten.

Oli P. sorgt für gute Stimmung im EKZ Schöne Aussicht

Oli P. - mit bürgerlichem Namen Oliver Petszokat- war an diesem Tag mal wieder gut drauf, scherzt mit dem Publikum und kündigte immer wieder das Kinderlied „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ an, das er aber doch nicht sang. Stattdessen präsentierte er unter anderem seine bekannten Coverversionen von „Flugzeuge im Bauch“, „Girl you know it’s true“ oder „Das erste Mal tat’s noch weh“.

Oli P. hatte sichtlich Spaß an seinem Auftritt im Einkaufszentrum Leißling. „Ich habe ungefähr 150 Auftritte im Jahr, aber so eine familiere Atmosphäre ist schon etwas Besonderes“, sagte er. Und dabei ging er im wahrsten Sinne des Wortes auf Tuchfühlung mit seinen Fans: Nachdem er schon während des Konzerts Autogramme gab und CDs verschenkte, stieg er schließlich auch von der Bühne herab und mischt sich unter die Zuschauer. Dort nahm er kurzerhand die gezückten Mobiltelefone seiner Fans entgegen und schoss die Fotos mit ihnen gleich selbst. Und sang dabei sogar trotzdem noch mehrere Lieder weiter.

Auch nach dem letzten Song nahm er sich noch Zeit für die Fans. Er schrieb allen Autogramme, machte weitere weitere Fotos und umarmte jeden einzelnen.

Das nächste kostenlose Konzert in Leißling gibt Sänger Jay Khan am 17. Dezember um 13 Uhr. Für das kommende Jahr haben sich bereits Laura Wilde und Patrick Lindner angekündigt. (mz)