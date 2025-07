Sylvio Diethe ist seit mehr als vier Jahrzehnten Obstbauer in Sachsen-Anhalt. Welche Auswirkungen Trockenheit und Hitze auf seinen Ertrag haben und warum er immer stärker auf den Verkauf im eigenen Hofladen setzt.

Goseck/MZ. - Das Telefon klingelt unaufhörlich. Gute Kunden rufen an, ob noch rote Aprikosen zu haben sind. Verkäuferin Silvia Weckel hat in diesen Tagen im Hofladen bei Obstbau Diethe in Markröhlitz alle Hände voll zu tun.