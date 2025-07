Gurken, Tomaten und Paprika – doch die Sachsenröders können auch exotisch. Was noch in ihrem Garten wächst und nach welchen Rezepten die Rentner seit vielen Jahren kochen.

Zeitz/MZ. - Vorsichtig hebt Christov Sachsenröder die fast handballgroße Wassermelone hoch. Das Fruchtgemüse wächst seit Mai in seinem Garten im Rosenweg in der Kleingartensparte Neuland in Zeitz. „Die zwei Pflanzen waren Kümmerlinge. Sie haben mich nur zwei Euro gekostet“, berichtet der 69-Jährige.