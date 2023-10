Stefanie Jung, Vorsitzende vom Nietzsche Verein Röcken, sitzt auf der neuen Sitzbank an der Linde am Nietzsche-Grab in Röcken. In der Hand hält sie das Plakat zur anstehenden Veranstaltung, mit dem von Thomas Topfstedt gemalten Perluhn aus dem Gedicht von Christian Morgenstern.

(Foto: Franz Ruch)