Zu einer mutmaßlichen Bedrohungslage ist es am Donnerstag in Weißenfels gekommen. Auch eine Waffe sollte zunächst im Einsatz gewesen sein. Das steckte hinter dem Polizeieinsatz.

Bedrohungslage in Weißenfels? Zwei Menschen zielen mit Waffe auf Autos

Zwei Menschen sollen in Weißenfels am Neumarkt mit einer Waffe auf ein Auto gezielt haben.

Weißenfels/DUR. - Eine mögliche Bedrohung hat am Donnerstagnachmittag ein Mann in Weißenfels gemeldet, so die Polizei auf Nachfrage.