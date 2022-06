Neuer Supermarkt eröffnet in Leißling

Leißling/MZ/mrs/guc - - Im Einkaufszentrum „Schöne Aussicht“ in Leißling hat an diesem Mittwochnachmittag ein neuer Supermarkt eröffnet. Der knapp 3.000 Quadratmeter große umgebaute Laden der Einzelhandelskette Rewe eröffnete in dem früheren Real. Dabei gibt es einige Neuerungen: So können Kunden „Scan & go“ nutzen, wobei sie ihre Produkte selbst scannen und so schneller bezahlen können. Ab dem 30. Juni soll es auch einen Abholservice geben.

Insgesamt 60 Mitarbeiter gebe es momentan, eine handvoll früherer Kassiererinnen aus dem früheren Real-Markt wurde übernommen und arbeitet nun für Rewe. Der Supermarkt versuche nach eigenen Angaben möglichst viele regionale Produkte anzubieten, so gebe es etwa Weine aus der Saale-Unstrut-Region, Bonbons aus Zeitz und Ostprodukte. Ende Januar 2021 hatte der frühere Real-Markt geschlossen.