Neuer Bolzplatz in Lützen: Hier soll bald jeder Sport machen dürfen

Lützen/MZ - Wer in Lützen Fußball, Basketball oder auch Tennis spielen will, kann sich etwa in Sportvereinen austoben. Doch was, wenn es nur eine spontane Partie sein soll oder man noch in keinem Verein Mitglied ist? Dann standen Sportfreunde bisher auf dem Trockenen. Einen öffentlichen Sportplatz gibt es in Lützen nicht. Doch das wird sich bald ändern: An der Merseburger Straße, am Gelände des TSV Eintracht Lützen, entsteht ein neuer, frei zugänglicher Sportplatz.