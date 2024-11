Die Freie Gesamtschule in Lützen bezieht den neuen Erweiterungsbau. Was der gekostet hat und welche clevere Ausstattung die Schülerinnen und Schüler darin erwartet.

Blickfang im Vorraum der Aula: Stadträtin Heike Bergström von der CDU/FDP-Fraktion war nicht die einzige, die am Eröffnungsabend das Wandbild von Schwedenkönig Gustav II. Adolf fotografierte.

Lützen - Mit einem symbolischen Schlüssel aus Meißner Porzellan ist am Dienstagabend der Erweiterungsbau der Freien Gesamtschule (FGS) „Gustav Adolf“ in Lützen an den Schul-Trägerverein übergeben worden. Das barrierefreie Gebäude beinhaltet im Erdgeschoss vier Unterrichtsräume, einer davon als Informatikraum mit Computertechnik ausgestattet, sowie WCs.