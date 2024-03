Weißenfels/MZ. - Als die Fußfesseln ab sind, bekommt die im Publikum sitzende Lebensgefährtin eine Umarmung. Als freier Mann verlässt der Angeklagte Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts. Seit Dezember saß der aus Hohenmölsen stammende und in der Schweiz lebende Mann in Untersuchungshaft. Schon längst hätte sich der 39-Jährige vor dem Weißenfelser Schöffengericht wegen Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion in Tateinheit mit Diebstahl verantworten müssen – so wie sein Komplize vor einem Jahr.

Die beiden sollen am 14. Januar 2021 gegen 0.55 Uhr in Deuben einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt und im Anschluss 57 Euro Bargeld und 67 Zigarettenschachteln gestohlen haben. Zeugen riefen aufgrund des lauten Knalls die Polizei. Die hatte wenig Mühe, die beiden Männer unweit des Tatorts zu stellen: Da es frisch geschneit hatte und die Beschuldigten mit Fahrrädern unterwegs waren, mussten die Beamten nur den Fahrspuren im Schnee folgen, die sie zu den Männern und der Beute führten.

Komplize sitzt im Gefängnis

Einem der Täter wurde bereits der Prozess gemacht. Der ebenfalls 39-Jährige soll während der Explosion Schmiere gestanden haben. Zwei Jahre und einen Monat Gefängnis lautete damals das Urteil (die MZ berichtete). Eine Bewährung kam aufgrund der vielen Vorstrafen nicht in Frage – der Mann sitzt gerade seine Strafe ab.

Der Haupttäter war hingegen lange Zeit nicht für die Justiz greifbar gewesen. Nach dem Vorfall in Deuben ging er zurück in die Schweiz, wo er bereits zwischen 2007 und 2019 gelebt hatte. In Deutschland abgemeldet hatte sich der Mann nicht, weshalb sein Aufenthaltsort zunächst unklar war – dank Interpol wurde der mit Haftbefehl gesuchte 39-Jährige dann in der Schweiz verhaftet und nach Deutschland gebracht.

Er gesteht die Tat vor Gericht – also auch, dass er den Automaten in die Luft sprengte, wodurch ein Schaden von 4.125 Euro entstand. „Den Blitzknaller hatte ich noch von Silvester übrig. Es war dumm“, sagt der Angeklagte, der vorher mit seinem Kumpel Alkohol und Crystal konsumiert haben will. Er beteuert aber, dass die Tat nicht geplant gewesen sei. Bei dem Blitzknaller habe es sich um einen Böller vom Typ Cobra gehandelt. Beide Männer waren mit dem Rad von Hohenmölsen nach Trebnitz unterwegs und kamen dabei an dem Automaten vorbei. Während der Mittäter vor einem Jahr sagte, dass die Zigaretten für den Kauf von Drogen weiterverkauft werden sollten, streitet der Angeklagte dies ab. Er wollte die Zigaretten selbst rauchen. „Ich bin Starkraucher“, sagt er nur.

Während sein Kumpel mehrfach vorbestraft ist, führte der Angeklagte bis dahin ein straffreies Leben. In der Schweiz hatte er eine Freundin, ging arbeiten und besaß ein gutes Einkommen. 2019 führte ihn sein Weg zurück nach Hohenmölsen – dort traf er auf seinen Bruder, der gerade aus dem Gefängnis entlassen wurde. In der alten Heimat bezog der Angeklagte Hartz IV. „Damit kam ich nicht klar“, sagt er – und fing so an, Drogen zu konsumieren. Erst Cannabis, dann Crystal. Abhängig sei er aber nicht gewesen.

Bewährung und Geldauflage

udem wurde der 39-Jährige zu der Zeit kriminell: Unterschlagung, Drogenbesitz und Körperverletzung schmücken sein Vorstrafenregister. Im Sommer 2021 zog ihn ein Jobangebot zurück in die Schweiz, danach endeten die Straftaten auch wieder. Obwohl er die laut dem Richter „treibende Kraft“ hinter der Automaten-Sprengung samt Diebstahl war, belässt es das Gericht bei einer zweijährigen Bewährungsstrafe für den Angeklagten. Anders als sein Komplize muss er also nicht ins Gefängnis.

Denn: Zur Tatzeit war der 39-Jährige noch nicht vorbestraft, auch ist es für ihn die erste Freiheitsstrafe. Zudem wertet das Gericht für ihn, dass all seine Straftaten in einem bestimmten Lebensabschnitt passiert sind, nämlich als er sich zwischenzeitlich wieder in Deutschland aufhielt. „Der Kontakt zu ihrem Bruder war nicht die beste Idee“, sagt der Richter zu dem Angeklagten. Als Auflage bekommt der 39-Jährige zudem noch auferteilt, 6.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation zu zahlen. „Damit Sie auch was spüren und nicht denken, das ist hier wie ein Freispruch“, so der Richter.

Mit dem Urteil, das bereits rechtskräftig ist, endet derweil auch die U-Haft für den 39-Jährigen. Seine privaten Sachen befinden sich noch im Gefängnis – mit den JVA-Beamten darf er aber nicht wieder zurückfahren, weil er sich nicht mehr in Haft befindet. Dafür fährt seine Freundin ihn noch mal ins Gefängnis.