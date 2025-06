Auf der A9 bei Weißenfels ist ein Pkw-Fahrer in Sekundenschlaf gefallen. Was sich danach auf der Trasse abgespielt hat.

Weißenfels/MZ - Weil ein Pkw-Fahrer laut Polizei in Sekundenschlaf gefallen war, ist es auf der A9 nahe des Autobahnkreuzes Rippachtal bei Weißenfels zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen. Laut Autobahnpolizei war der Mann am Montagnachmittag in Fahrtrichtung München mit seinem Auto von der Spur abgekommen und mit der Mittelleitplanke kollidiert. Der nachfolgende Pkw sei über Fahrzeugteile, die sich nach dem Aufprall auf der Fahrbahn verteilt hatten, gefahren und dabei beschädigt worden. Die Beamten haben zum genauen Unfallhergang ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.