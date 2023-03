Weißenfels/MZ - Zwei Unfälle auf der A9, an denen Lkw beteiligt waren, haben am Donnerstag für Behinderungen auf der Trasse in Fahrtrichtung München gesorgt. Laut Polizei war gegen 9 Uhr vor dem Autobahndreieck Rippachtal ein Sattelzug vom mittleren Fahrstreifen auf die linke Spur abgedrängt worden und stieß dort mit einem Kleintransporter zusammen. Dessen Fahrer sei dabei verletzt worden.

Der nächste Unfall ereignete sich gegen 9.50 Uhr nahe der Anschlussstelle Bad Dürrenberg: Dort war ein Sattelzug von seiner Fahrspur abgekommen und mit einem anderen Lkw zusammengestoßen, der wegen eines Reifenschadens auf dem Standstreifen gehalten hatte. Dabei wurde die Seitenwand des Verursacherfahrzeugs so stark beschädigt, dass Teile der Ladung auf die Fahrbahn fielen (Foto). Die Autobahn musste kurzzeitig voll gesperrt werden.