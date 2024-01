Wohin es den Stürmer zieht und was die Gründe für den Wechsel sind.

Oliver Seidel (in Blau) kickte vor wenigen Wochen noch beim Stadtwerke-Cup in Weißenfels im Trikot des SSC und wurde sogar bester Torschütze des Turniers.

Weissenfels/MZ/TOS. - Offensivspieler Oliver Seidel verlässt nach fünf Jahren den SSC Weißenfels. Wie der Fußball-Verbandsligist am Dienstag bekanntgab, schließt sich der 34-Jährige dem Landesligisten TSV Leuna an. Laut SSC kam der Angreifer im Winter auf die Weißenfelser Verantwortlichen zu und bat um die Freigabe für einen Wechsel. In Leuna erhofft sich Seidel mehr Spielzeit als zuletzt.

In der laufenden Verbandsliga-Saison kam der Stürmer lediglich neunmal zum Einsatz. Weder gelang ihm dabei ein Tor noch eine Torvorlage. Insgesamt bestritt Seidel für den SSC Weißenfels 72 Pflichtspiele, in denen er 20 Tore erzielte.