Nach Diebstahl: Wie neue Rasthütte bei Zembschen Langfinger abschrecken soll

Hohenmölsen/MZ - Der Chef persönlich macht den Sicherheitstest: „Ich habe versucht, den Unterstand anzuheben - es ist mir nicht gelungen“, sagt Andy Haugk und lacht. Der Direktor der Kulturstiftung Hohenmölsen und parteilose Bürgermeister der Drei-Türme-Stadt hat Grund zur Freude: Ein Jahr, nachdem auf einem Aussichtspunkt bei Zembschen unweit des Recarbo-Radwegs eine Rasthütte der Kulturstiftung von Unbekannten gestohlen worden war, hat diese einen neuen Unterstand für Radfahrer und Wanderer angeschafft.

Das Gestell wiegt dabei eine Tonne, besteht aus Massivholz und kann demzufolge nicht so einfach wegtransportiert werden. „Wir freuen uns riesig darüber, dass die Rasthütte rechtzeitig zum Start des Sommers gekommen ist“, sagt Andy Haugk.

Neuer Unterstand hat über 3.000 Euro gekostet

Insgesamt 3.367,70 Euro hat der neue Unterstand gekostet, inklusive Transport und Aufbau. Bei der Finanzierung wurde die Kulturstiftung unterstützt. So hat eine private Spenderin Geld gegeben, zudem erhielt die Kulturstiftung 500 Euro von der Freiberger Brauerei.

Dabei hat die Stiftung ihre Kontakte zu der Freiberger Bergakademie spielen lassen, berichtet Geschäftsstellenleiterin Ulrike Kalteich. Die Hochschule besitzt eine Kooperation mit dem Hohenmölsener Agricolagymnasium, zudem wirkten Professoren und Studenten der Bergakademie schon des Öfteren an der Sommerakademie der Kulturstiftung mit. Zudem hatte die Brauerei schon mal eine Rasthütte mitfinanziert, die in Thüringen steht. Also setzte die Kulturstiftung ein entsprechendes Schreiben auf. „Wir hatten vorher überlegt, was wir machen - ob wir Eigenmittel zur Verfügung stellen oder nach Fördermitteln schauen“, erzählt Stiftungsdirektor Haugk.

Alte Rasthütte wurde geklaut: Tat konnte nicht aufgeklärt werden

Für ihn und die Kulturstiftung war es ein Schock, als die erst im Oktober 2020 aufgestellte Rasthütte bei Zembschen ein halbes Jahr später wohl in einer Nacht- und Nebelaktion abgeschraubt, verladen und weggebracht worden war. „Wir haben uns sehr darüber geärgert, da die Anschaffung nicht einfach war. Es mussten Genehmigungen und auch die Finanzierung geklärt werden“, sagt Haugk.

Bis heute ist unklar, was aus dem Unterstand mit Dach, Sitzflächen und Tisch geworden ist. Ein Tatverdächtiger konnte nicht ermittelt werden, mittlerweile ist das Verfahren eingestellt worden, wie die Polizei auf MZ-Nachfrage mitteilt: „Die Ermittlungen führten zu keinen Hinweisen. Es konnten weder Zeugen noch tatverdächtige Personen ermittelt werden, so dass der Rasthüttendiebstahl nicht aufgeklärt werden konnte“, sagt Polizeisprecherin Gesine Kerwien.

Rasthütte verfügt über GPS

Dafür, dass dem neuen Gestell nicht das gleiche Schicksal droht, hat die Kulturstiftung Hohenmölsen nun vorgesorgt. Die neue Rasthütte ist nicht nur wesentlich schwerer und massiver - der Aufbau musste mit Hilfe eines Krans erfolgen - die Kulturstiftung hat das Gestell zusätzlich mit einem GPS-Sender ausgestattet. So kann der Unterstand im Fall der Fälle geortet werden.

Indes kommt die neue Hütte bei Spaziergängern und Radfahrern gut an, wie Ulrike Kalteich sagt: „Auf Facebook habe ich schon viele Bilder von den Leuten gesehen, die hier Rast gemacht haben“, sagt sie. Für Andy Haugk sei der Standort ein ideales Plätzchen für eine Verschnaufpause. „Man hat von hier aus einen wunderbaren Blick auf die Wassertürme von Zembschen und Hohenmölsen“, sagt er.