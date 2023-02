Der Heizungsraum der Pension „Sabine“ in Nellschütz stand am Montagabend in Flammen. In der Pension fehlt es jetzt an Heizung, Warmwasser und Strom. Gäste können vorerst nicht mehr einquartiert werden. Für den Betreiber bricht damit eine Existenzgrundlage weg.

(Foto: Franz Ruch)