Museum Lützen macht Online-Adventskalender zu Mythen aus der Stadtgeschichte

Lützen/MZ - Wer sich mit Geschichte beschäftigen will, der braucht längst nicht nur in verstaubten Büchern blättern. Dass das Ganze durchaus auch mit Witz und Augenzwinkern funktioniert, zeigt in dieser Vorweihnachtszeit wieder das Museum in Lützen, mit der Neuauflage ihres Online-Adventskalenders. Jeden Tag gibt es hier auf Facebook Anekdoten und Mythen aus der Lützener Stadtgeschichte zu sehen.