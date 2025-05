Leißling/MZ - Aus einer Gartenlaube im Weißenfelser Ortsteil Leißling ist in der Nacht zu Freitag ein Mountainbike gestohlen worden. Das teilte die Polizei am Nachmittag mit. Wie es hieß, hatten der oder die unbekannten Täter das Schloss der Laube, die sich auf einem Privatgrundstück in der Schönburger Straße befindet, geöffnet und gelangten so in die Hütte. Bei der Spurensuche haben Polizeibeamte in Tatortnähe ein offenbar herrenloses, hochwertiges Pedelec (ein Elektrofahrrad) gefunden und sichergestellt. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in die Gartenlaube besteht, sei Gegenstand der Ermittlungen.