Statt des Hell Festivals sollte auf dem Gelände am Mondsee eine mehrtägige Schlager-Beach-Party mit den Los Banditos steigen. Doch die Konzerte wurden nun plötzlich abgesagt. Was hinter dem Zoff steckt.

Hohenmölsen/MZ - Still ruht der See: Seit Dienstag ist der Erholungspark Mondsee in den Händen der Mitteldeutschen Verwaltungs- und Veranstaltungsgesellschaft UG (MVVG) aus Altenburg, die das Gelände bis Mitte nächster Woche gepachtet hat - ursprünglich für das Hell-Festival. Da das Techno-Spektakel nicht stattfindet, wollte die MVVG dafür eine mehrtägige Schlager-Beach-Party mit den Los Banditos am Mondsee steigen lassen, Tickets wurden im Vorfeld auch schon verkauft.