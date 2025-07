Um Paletten-Diebe zu überführen, legen sich Mitarbeiter einer Spedition in Zorbau selbst auf die Lauer. Einer wird dabei fast überfahren.

Zorbau - Es heißt gerne, ein bisschen Schwund ist immer. Doch als im Herbst 2023 bei einer Spedition im Zorbauer Gewerbegebiet wiederholt Euro-Paletten fehlen, da wird man dort bald stutzig. Zunächst markiert das Unternehmen an zwei Tagen hintereinander einige Euro-Paletten, um zu kontrollieren, ob es wirklich bestohlen wird. Als die Paletten tatsächlich auf mysteriöse Weise verschwinden, erhärtet sich der Verdacht, dass hier Diebe am Werk sein könnten. Also legen sich zwei Mitarbeiter der Spedition nachts auf die Lauer, um den Fall aufzuklären.