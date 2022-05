Mit Prellungen nach Hause - Angriffe auf Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamt in Weißenfels nehmen zu

Die Zahl der tätlichen Angriffe auf Polizei, Rettungsdienst und Ordnungsamtsmitarbeiter hat in Weißenfels im ersten Halbjahr zugenommen.

Rettungssanitäter eilen zu Hilfe, wenn Menschen verletzt sind. Leicht können sie dabei auch selbst in Gefahr geraten - etwa bei Schlägereien.

Weissenfels/MZ - In Weißenfels hat die Polizei im ersten Halbjahr dieses Jahres mehr Aggressivität gegen Rettungskräfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festgestellt. Bis zum Sonntag hat sie 15 Fälle wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in der Saalestadt gezählt. Dazu zählen Übergriffe gegen Polizisten, Rettungssanitäter oder auch Vertreter des Ordnungsamtes. „Das ist eine steigende Tendenz“, so Polizeisprecherin Gesine Kerwien. Eine Erklärung für die Entwicklung könnte sein, dass es aufgrund der Corona-Pandemie zuletzt auch mehr Einsätze des Ordnungsamtes gegeben hat.