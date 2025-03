Mikroplastik im Tee? - Was junge Forscher herausgefunden haben

Arbeiten am Mikroskop: die Schüler Karl Froriep und Henriette Ringleb und Lehrer Franz Bauer.

Großkorbetha/MZ. - Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, ob Ihnen zwei Tassen Tee am Tag schaden könnten? Henriette Ringleb aus Merseburg jedenfalls hat genau das getan. Die Fünftklässlerin des Freien Gymnasiums Großkorbetha ist Teil der Arbeitsgemeinschaft (AG) „Jugend forscht junior“ an den Privaten Allgemeinbildenden Schulen und hat mit ihrer Arbeit erst jüngst einen zweiten Platz im Bereich Chemie beim Regionalausscheid „Jugend forscht“ in Halle geholt.