Nach einem Rohrbruch waren 2.000 Anwohner in den Weißenfelser Ortsteilen Uichteritz, Lobitzsch und Markwerben im Januar ohne Wasser. Warum die Freischaltung der neuen Leitung nun noch etwas dauert.

Nach Havarie in Uichteritz, Lobitzsch und Markwerben

Für rund 2.000 betroffene Anwohner in den Ortsteilen Uichteritz, Lobitzsch und Markwerben hat die Midewa eine neue Leitung gebaut. (Symbolfoto)

Weißenfels - Aufatmen in den Weißenfelser Ortsteilen Uichteritz, Lobitzsch und Markwerben: Nachdem es dort Anfang des Jahres zu einem Rohrbruch an einer Trinkwasserleitung gekommen war, ist die beschädigte Leitung nun ersetzt worden. Das teilte der Trinkwasserversorger Midewa mit. Demnach wurde in den letzten Wochen parallel zur alten Leitung auf circa 150 Metern Länge eine neue Versorgungsleitung mit einem Durchmesser von knapp 20 Zentimetern verlegt. Damit kann die oberirdische Notleitung, die die Anwohner seither mit Trinkwasser versorgt, bald wieder demontiert werden.