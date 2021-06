Merseburger Straße in Weißenfels teils gesperrt

Weissenfels - In der Weißenfelser Neustadt müssen sich Anwohner während der Sommerferien auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Dann werden die beiden Bushaltestellen am Weißenfelser Kulturhaus barrierefrei ausgebaut. Wie die Weißenfelser Stadtverwaltung am Freitag informierte sind die Baumaßnahmen zwischen dem 22. Juli und dem 1. September 2021 geplant. In Höhe der Baustelle wird die Merseburger Straße halbseitig gesperrt, kündigte die Stadt an. Eine Ampel soll den Verkehr regeln. „Um Stau vor Ort zu vermeiden, werden Autofahrerinnen und Autofahrer gebeten, möglichst die Umgehungsstraße zu nutzen“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Vokoun.

Die Bushaltestellen erhalten ein neues Blindenleitsystem. Hierfür wird ein Teil des Pflasters ausgetauscht. Aus diesem Grund wird es vorübergehend auch einseitige Sperrungen der Fußwege geben. Die Wartehäuschen bleiben erhalten. Gegebenenfalls müssen jedoch die Bänke gekürzt werden, damit sich auf der Freifläche künftig Rollstuhlfahrer unterstellen können. Darüber hinaus kann während des gesamten Bauzeitraums der Fußgängerüberweg am Kulturhaus nicht genutzt werden. Der Überweg und die Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn werden ebenfalls an die geltenden Standards der Barrierefreiheit angepasst. Nördlich und südlich der Baustelle richtet die Stadt Weißenfels Behelfsübergänge für Fußgänger ein.

Die Kosten für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen sollen sich Schätzungen zufolge auf etwa 55.000 Euro belaufen. Die Stadt Weißenfels erhält für das Bauvorhaben Fördermittel von der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH sowie vom Burgenlandkreis in Höhe von insgesamt maximal 16.000 Euro. (mz/kem)