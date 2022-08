Meister der Räucherforelle: Angelverein Hohenmölsen besteht seit 60 Jahren

Warum in dem Klub nicht nur gefischt wird und der Nachwuchs eine große Rolle spielt.

Sein Nachwuchs liegt dem Angelverein Hohenmölsen sehr am Herzen. Einmal im Jahr nehmen die Jugendlichen an einem Camp mit Wettkämpfen teil. Dabei gab es schon Pokale zu gewinnen.

Hohenmölsen/MZ - Die geräucherten Forellen des Hohenmölsener Angelvereins sind in der Drei-Türme-Stadt nicht nur bekannt, sondern auch extrem beliebt. „Ich wurde in der Stadt schon von Leuten angesprochen, die welche vorbestellen wollten“, sagt Vorstandsmitglied und Schatzmeister Andreas Öttel. Beim alljährlichen Kinder-, Stadt- und Vereinsfest Anfang Oktober bietet der Verein die geräucherten Forellen immer zum Verkauf an - und stets sind sie danach ausverkauft.