Hohenmölsen/MZ. - Es sei das i-Tüpfelchen eines unvergesslichen Wochenendes gewesen: Das Heimatfest des SV Großgrimma erlebte jüngst seine 30. Auflage – den Höhepunkt bildete das Kreisoberliga-Fußballspiel gegen Großkorbetha vor über 500 Zuschauern auf dem heimischen Sportplatz. Dank eines 1:0-Erfolgs krönte die Spielgemeinschaft Großgrimma/Hohenmölsen eine starke Saison mit dem Aufstieg in die Landesklasse. Und als wäre das nicht alles schon emotional genug gewesen, sind in der Halbzeit des Spiels zwei langjährige Mitglieder des SV Großgrimma mit der Ehrennadel in Gold des Landessportbundes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden – für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement.