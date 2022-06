Weißenfels/MZ - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Burgenlandkreis leicht gestiegen. Wie die Agentur für Arbeit Weißenfels am Donnerstag mitteilte, waren im Monat Juni 5.500 Frauen und Männer erwerbslos und damit 155 mehr als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liege bei 6,1 Prozent (zum Vergleich Sachsen-Anhalt: 6,9 Prozent). Leicht gestiegen seien die Arbeitslosenquoten auch in den Regionen des Burgenlandkreises: So liegt diese in Weißenfels bei 6,1 Prozent (plus 0,2 Punkte), in Zeitz bei 7,0 (plus 0,2) und in Naumburg bei 5,5 (plus 0,1). Das leichte Plus hat laut Agentur mit dem Übergang ukrainischer Kriegsflüchtlinge in die Betreuung der Jobcenter zu tun. Insgesamt sei der Arbeitsmarkt im Burgenlandkreis stabil. Die Arbeitslosenzahl sei im Vergleich zum Vorjahr um 9,2 Prozent gesunken.