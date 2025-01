Die kommissarische Leiterin des Weißenfelser Museums gibt einen Jahresrück- und -ausblick. Was sich die Besucher von der Einrichtung wünschen.

Weissenfels/MZ. - Im Weißenfelser Schuhmuseum mangelt es nicht an einzigartigen Tretern. Am Samstag ist ein weiteres Unikat hinzugekommen. Der Weißenfelser Arthur Wolff, seit der ersten Stunde Fan des Syntainics MBC, hat der Einrichtung ein Paar orthopädischer Schuhe in den Farben und mit dem Logo des Weißenfelser Basketballvereins geschenkt.