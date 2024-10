Neues Federvieh ist bereits in Aussicht.

Bis wieder derartige Vögel in den Martzschpark einziehen, dauert es noch ein wenig.

Lützen - Am kommenden Sonnabend, dem 5. Oktober, darf der Tierpark im Lützener Martzschpark wieder öffnen. Das bestätigte Parkchef Jens Putzer gegenüber der MZ. Nachdem am 12. September dort ein Schwan an der Geflügelpest verendet war, hatte das Veterinäramt die vorsorgliche Tötung aller 109 im Park beheimateten Vögel angeordnet.