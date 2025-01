Markröhlitz/MZ. - Holger Gebhardt blickt am Samstagvormittag zufrieden in die große Halle in Markröhlitz, in der es gurrt und gackert. 68 Züchter von 21 Vereinen aus dem Burgenland- und Saalekreis kamen nach Angaben des Vorsitzenden des Markröhlitzer Rassegeflügelzuchtvereins 1962 über das Wochende zu einer Geflügelschau, wo sie rund 550 dieser gefiederten Tiere diverser Arten präsentierten. Bei der Ausstellung im Januar vorigen Jahres seien es circa 430 Tiere gewesen.

